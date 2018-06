Leda Nagle sobre a nora: “Sabrina é um monumento”

A jornalista Leda Nagle, 67 anos, falou sobre a relação dela com a nora Sabrina Sato em entrevista ao jornalista Marcelo Bonfá, em seu canal Pingue-Pongue com Bonfá, no YouTube, e disse que não imaginava que o casal fosse combinar tanto, por serem muito diferentes um do outro.

“Arrumei a mesa do café e ele mandou mensagem dizendo que estava na casa de uma amiga e que ia demorar um pouco. Ele chegou muito tempo depois. Perguntei se estava tudo bem. Ele disse que tudo bem, se eu queria saber com quem ele tinha saído, que ele estava namorando”, conta sobre a primeira vez que seu filho, o ator Duda Nagle, comentou sobre a apresentadora.

A reação da jornalista foi de surpresa, ela conta: “Eu falei uma loucura qualquer: ‘Pensei em uma pessoa mais normal’. Sabrina é um monumento, é uma locomotiva, quase uma entidade, tudo é muito forte. Também não sabia como ela era. Depois eu descobri, ela é assim, mas também ligada com a família.”

“Uma pessoa que está fazendo meu filho feliz, está tudo bem. Não imaginava que fosse combinar tanto, o Duda é para dentro, introspectivo, ela é para fora, extrovertida. Acho que isso que encantou os dois. Aprovei de cara”, confessou antes de elogiar a nora.

“Gosto do jeito alegre dela, jeito comprometido, trabalhador. Gosto do meu filho feliz, acho que ele está feliz. Gosto dela, é simpática, agradável.” Sobre como ficou sabendo que seria avó, ela afirma: “Ele me contou logo que ele soube. Eu fiquei perplexa”.

“Sabe quando não cai a ficha de imediato? É uma notícia tão impactante. Estava todo mundo querendo, eu estava querendo muito. Todo mundo diz que é o máximo, quero experimentar”, disse sobre ser avó. A entrevista completa você confere a seguir: