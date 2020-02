Leandra Leal: “A novela está me transformando em uma pessoa melhor”

Leandra Leal, a Rosário de “Cheias de Charme”

Nascida em uma família de artistas, Leandra Leal sempre foi dedicada e cuidadosa em sua arte de interpretar. Mostrou isso em papéis inesquecíveis como o da Maria Cláudia Tedesco, que enfrentou a grande vilã Nazaré, de Renata Sorrah, em Senhora do Destino (2004), e no da italiana Agostina, de Passione (2010). Entre seus outros trabalhos memoráveis na TV estão ainda a Bianca de O Cravo e a Rosa (2000) e a Beatriz da minissérie A Muralha, do mesmo ano.

Agora, aos 29 anos, a estrela faz sua primeira protagonista, a Rosário, de Cheias de Charme, e está dando conta do recado com sensibilidade e brilho. Discreta, ela namora o empresário Alexandre Youssef, porém prefere não falar da vida pessoal. Mas sobre sua personagem, misto de chef, “empreguete”, como Rosário diz, e cantora, a artista abre o verbo como você vê a seguir!

Você já sabia cozinhar?

Eu sei cozinhar normal. Sei fazer um frango, um arroz, nada muito refinado, mas me viro. Graças a Deus minha personagem não é muito da faxina, porque nesse quesito eu não sei nada!

Chegou a fazer aulas para interpretar a Rosário?

Fiz aulas de violão e de canto. Já tinha cantado em alguns trabalhos, mas sempre com esforço. Agora estou com um grande incentivo para aprender de verdade.

Leandra Leal entre Taís Araújo e Isabelle Drummond em "Cheias de Charme"

E está gostando de cantar pra valer?

Muito! É louco, porque o canto é uma expressão bastante pessoal. Só que preciso imaginar como a Rosário cantaria, e cantar desta maneira. E ela tem um pique que não é o meu… É bem trabalhoso, um grande exercício!

O estilo musical tecnobrega a estimula? Você se inspira na Gaby Amarantos (que, inclusive, canta o hit de abertura da novela, Ex Mai Love)?

Eu já gostava desse estilo, agora estou amando. Já conhecia a Gaby há algum tempo, seguia no Twitter, adoro! E sempre vivi no meio musical, isso facilita muito.

Chegou a conversar com a Gaby para compor a Rosário?

Conversei com ela e com a Joelma (do grupo Calypso) e ambas me contaram muito sobre suas vidas, foi bem legal. E assim como a Gaby, a Rosário sempre soube que nasceu para brilhar. Você vê na novela que ela se veste de forma extravagante o tempo inteiro. A Gaby me contou que desde a adolescência usava botas, legging, sabia que tinha que fazer a diferença e isso é incrível!

O que mais gosta na Rosário?

Eu adoro tudo: o cabelo, as roupas, os looks de show… Fiz umas provas de roupas e achei incríveis, estou louca para usar! Mas o que gosto mais, na verdade, é dela ser uma personagem musical. Sou superapaixonada por música. Além do mais, essa novela está me transformando em uma pessoa melhor, me faz aprender a cantar, tocar violão e cozinhar!

Planeja continuar a cantar depois?

O Teatro Rival vai completar 80 anos daqui a dois anos e estou encantada com a ideia de fazer um megamusical contando sua história. (O teatro no centro do Rio é coordenado por Leandra e pela mãe dela).

O megahair dá muito trabalho?

Estou me adaptando. Tem que ter todo um cuidado, uma escova especial, não pode lavar todo dia porque demora a secar. E estou tentando fazer muita hidratação, pois não sei o que vai ser do meu cabelo verdadeiro quando tirar o megahair.

Qual a melhor parte de fazer novela?

O sensacional é poder estar convivendo mais com a Taís Araújo, porque na adolescência nós fomos superamigas e estávamos afastadas. E sempre quis ser como a Cláudia Abreu! Trabalhar com ela também é o máximo, porque sou fã de verdade do trabalho dela. Então é uma satisfação enorme compartilhar essa novela. Acho que o melhor de tudo é a convivência com o elenco.

Como está se sentindo em fazer parte deste trabalho voltado para a Classe C?

Estou muito orgulhosa em participar de um projeto no qual os estereótipos são mostrados de forma divertida. E onde se mostra a cultura produzida pelo povo. Estou realmente muito feliz!