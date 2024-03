Laura Pausini fala palavrões em português no ‘Altas Horas’

Laura Pausini participou do Altas Horas deste sábado (23), onde foi homenageada através de uma linha do tempo que relembrou diversos momentos icônicos da cantora italiana no Brasil, incluindo a sua primeira participação no programa de Serginho, em 1997, até a apresentação inesquecível de Pausini ao lado de estrelas da música brasileira como Ivete Sangalo e Fábio Júnior.

Durante a sua participação, a estrela revelou que conseguiu construir um vocabulário diversificado, o que inclui um respeitável repertório de palavrões. Confira o momento em que Laura pega Serginho e a plateia de surpresa:

"Música da Ivete é Macetando Macetando, mas nao sei o que significa macetar." (Laura Pausini)

"É parecido com F0DA." (Iorc)

"Mas qual a diferença do momento?" ELA É ESPECIAL DEMAIS. #AltasHoras

Laura Pausini e Tiago Iorc cantando "Durar (Uma vida com você) no "Altas Horas" 🫶#AltasHoras

Tudo teve início de forma inocente, quando ela compartilhou que “beleza” e “galera” foram algumas das primeiras palavras que aprendeu em português.

“‘Galera’ na Itália é prisão, cadeia”, explicou. De forma bem-humorada, ela mencionou que confundiu a palavra “fofo” com um palavrão, já que só muda uma letra. “Eu costumava dizer ‘ai, Tiago, você é tão fo*o’. Eu pensava que ‘fo*a’ era para mulher e ‘fo*o’ para o homem”.

Em seguida, Laura relembrou um momento hilário durante um de seus shows em São Paulo, quando a plateia começou a gritar “Lapau, Lapau” (seu apelido na Itália): “Eu disse a eles que não podiam dizer ‘lapau’ porque o Serginho me explicou o que aquilo significava, certo? Então, já aprendi muitas coisas, graças a você, Serginho”, brincou.

Apesar disso, Laura ainda está explorando o português. Durante o programa, ela perguntou aos convidados o significado de “macetando”, título do hit de Ivete Sangalo. Tiago prontamente respondeu: “Nesse contexto, é algo similar a ‘f*dr'”.

