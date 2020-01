Larissa Manoela diz que usa fraldas nos shows após momento tenso no palco

Na mesma edição em que Caio Castro falou sobre a relação com Grazi Massafera, o ‘Altas Horas‘ também recebeu Larissa Manoela. Pouco tempo após anunciar sua saída do SBT, a atriz e cantora aceitou o convite de Serginho Groisman e revelou alguns fatos de sua vida.

Um deles foi um momento tenso pelo qual Larissa passou durante um show que estava fazendo. Durante a apresentação, que era dividida em quatro blocos, a cantora disse que havia bebido muita água e, ao pressionar a bexiga, acabou soltando o xixi no palco.

Veja também



“Foi uma loucura, gente. A gente fica cantando, bebe muita água e trabalha muito o diafragma, aí a bexiga vem aqui (acenou com as mãos). Um certo dia pressionei, o diafragma foi junto com a bexiga e o xixi não ficou. Foi um desespero! O que me salvou foi que eu estava com um vestido longo. Ninguém viu. Só eu sei a minha frustração de ter feito xixi no palco, no meu sapato e na minha roupa. Agora, eu uso fralda. É uma prevenção porque segura o primeiro jato do xixi”, contou.

Bem-humorada, Larissa ainda complementou dizendo que deixa um balde próximo do local onde troca de roupa para caso aconteça alguma urgência desse tipo. Tenso! Assista ao momento clicando aqui.