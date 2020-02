Lançamento da novela Morde & Assopra reúne famosos em São Paulo

Mascos Pasquim e Adriana Esteves serão Abner e Júlia, protagonistas da nova novela das sete

Foto: Agnews

O elenco de Morde & Assopra se reuniu em São Paulo neste sábado (19/03/2011) para a festa de lançamento da nova novela das sete, que estreia nesta segunda-feira (21/03/2011).

A decoração, que lembrava um sítio arqueológico, trazia réplicas de dinossauros, materiais usados em escavações e muitos dinossauros de pelúcia espalhados pelo local.

Muito simpático, Walcyr Carrasco esclareceu sobre a trágica coincidência que envolve o primeiro capítulo da novela (a trama se inicia com um terrível terremoto no Japão). “Fiquei bem chocado com o que aconteceu, mas não fizemos isso de opotunismo. Já estava tudo gravado antes de acontencer. É uma obra de ficção. Não pensei em tirar essas cenas da novela porque são fundamentais para a trama”, justificou o autor.

Veja as fotos da festa de lançamento da novela

Os protagonistas

“Fazer novela cansa muito”, afirmou Adriana Esteves

Foto: Agnews

Apesar de estar cansada, Adriana Esteves foi muito simpática com a imprensa. Longe das novelas há cinco anos, a atriz disse que tem trabalhado muito, mas está empolgada com o novo projeto. “Ontem gravei até às 3h, hoje estou aqui no lançamento da novela e amanhã vou trabalhar também. Fazer novela cansa muito, mas é uma delícia sentir a vibração do público”, disse a atriz.



Mateus Solano comemorou o aniversário de 30 anos durante o lançamento da novela

Foto: Agnews

Mateus Solano foi ao evento acompanhado da mulher, Paula Braun. Um dos protagonistas, o ator foi homenageado por seu aniversário de 30 anos. A comemoração teve direito a bolo e um coro de parabéns dos convidados.

Marcos Pasquim também compareceu ao lançamento. O galã não estava muito disposto a dar entrevistas, mas garantiu: não vai tirar a camisa. Marcos, que quase sempre aparece nas telinhas com pouca roupa, disse, no entanto, que não se incomoda com o fato de seus personagens exibirem muito o corpo: “Meu corpo é minha ferramenta de trabalho”.



Flávia Alessandra revela que se encantou pelo personagem

Foto: Agnews

Acompanhada da filha mais velha, Giulia, Flávia Alessandra mostrou a boa forma apenas quatro meses depois de dar à luz Olívia, sua segunda filha. Ela revelou que pediu para interpretar a androide Naomi assim que viu a sinopse da trama. “Quando li o roteiro, tive a cara de pau de perguntar para o Walcyr quem faria a Naomi. Pensei que nunca teria uma oportunidade como essa e resolvi aceitar”, disse Flávia.

Vanessa Giácomo, que vai interpretar a vilã Celeste, foi sozinha à festa, pois seu marido, o ator Daniel de Oliveira, está na Itália filmando o longa A Montanha. A atriz afirmou que o público pode esperar muita maldade de sua personagem. “Ela vai fazer de tudo para roubar Abner de Júlia. Por enquanto está tranquilo, mas logo ela vai começar a pegar pesado. Não sei até onde ela é capaz de chegar”, disse Vanessa.