Lado a Lado: Zé Maria impede Isabel de voltar a dançar

Isabel decide voltar a dançar

Foto: TV Globo/Divulgação

Como proprietária do Teatro Alheira, Isabel (Camila Pitanga) vai, à sua maneira, se transformando numa mulher tão poderosa quanto Constância (Patrícia Pillar). Primeiro ela sai em defesa de Laura (Marjorie Estiano), que sofre horrores após sua condição de mulher separada ser descoberta. Ao confirmar que Catarina (Alessandra Negrini) foi a responsável pelos dissabores da amiga, Isabel pensa em demitir a atriz, mas mantém o contrato a pedido da própria Laura.

Na sequência, Isabel decide acatar um pedido de Jurema (Zezeh Barbosa), que a incentiva a voltar a dançar para divulgar a cultura dos negros no Brasil. Tanta determinação e independência assustam Zé Maria (Lázaro Ramos), que desconversa quando a namorada fala de casamento.

Inseguro com o poder da amada, ele admite: só se casará com ela quando tiver um emprego e puder sustentá-la. No entanto, ao escutar Isabel anunciar a Mário (Paulo Betti) que irá dançar no teatro, ele não gosta nada. E cria conflitos entre os dois ao tentar impedi-la de apresentar seu show, mesmo sendo com a finalidade de difundir a cultura negra.