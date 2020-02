Lado a Lado: Isabel vai presa

Isabel será presa após armação de Constância

Foto: TV Globo/Divulgação

Sem a menor dúvida de que Constância (Patrícia Pillar) tem culpa no sumiço de Elias (Cauê Campos), Isabel (Camila Pitanga), Laura (Marjorie Estiano) e Afonso (Milton Gonçalves) colocam a ricaça contra a parede, exigindo uma resposta sobre o paradeiro do garoto.

Com ódio mortal, a burguesa falida avisa que irá se vingar da dançarina. Sem desconfiar de nada, Isabel comenta com Jurema (Zezeh Barbosa) que dançará como nunca no evento beneficente, e que ainda fará Constância passar a maior humilhação na frente da plateia.

Assim que chega acompanhada de Assunção (Werner Schünemann) ao teatro, a ex-ricaça é vaiada por todos. Raivosa, ela manda chamar Praxedes (Guilherme Piva) para prender Isabel. E o autoritário delegado não pensa duas vezes para colocá-la atrás das grades sob a acusação de atentado ao pudor.

Assim que toma conhecimento da notícia, Zé Maria (Lázaro Ramos) pede ajuda a Edgar (Thiago Fragoso) para tirar sua amada da cadeia. O advogado consegue libertar a dançarina, mas comunica que ela não se livrou do processo, porém poderá respondê-lo em liberdade.