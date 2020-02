Lado a Lado: Isabel e Zé Maria reatam o namoro

Apaixonados, Zé Maria e Isabel reatam o noivado

Foto: TV Globo/Divulgação

Depois de tantos desencontros, Isabel (Camila Pitanga) e Zé Maria (Lázaro Ramos) reatam o namoro. Depois de conversarem, eles descobrem as armações de Berenice (Sheron Menezzes) para mantê-los separados e, como precaução, decidem ficar longe da víbora.

Cada vez mais apaixonados, o casal decide reatar o romance, no entanto, a doméstica pede cautela quando o noivo fala em casamento. Ele fica chateado com o pedido da amada, no entanto, respeita sua decisão.