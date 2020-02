Fernando tira o pai da fábrica

Foto: TV Globo/Divulgação

Catarina (Alessandra Negrini) consegue mais uma vez. Seu plano sobre o golpe do roubo das cargas dá certo. Com o dinheiro, Fernando (Caio Blat) compra parte das ações da fábrica e se torna acionista majoritário, deixando Bonifácio (Cássio Gabus Mendes) indignado. E o rapaz tem a chance de se vingar do pai.