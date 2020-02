Lado a Lado: Catarina arma para destruir o amor de Laura e Edgar

Catarina decide separar Laura e Edgar

Foto: TV Globo/Divulgação

Fala mais alto a paixão de Laura (Marjorie Estiano) e Edgar (Thiago Fragoso), e os dois se rendem a esse sentimento. Porém, a jovem não pretende voltar a dividir o mesmo teto com o ex-marido. Edgar insiste, mas ela é categórica: quer independência. E o advogado aceita a condição da amada. Laura, inclusive, arranja um trabalho, mas é alertada por Isabel (Camila Pitanga), que não gosta nem um pouco do jeito como o empregador olha para a amiga. A bela, então, pensa em escrever alguns artigos para o jornal e diz que enviará suas laudas assinadas com um pseudônimo masculino.

Longe dali, Fernando (Caio Blat) fica revoltado ao saber que o irmão voltou com a ex-mulher. E pede para Catarina (Alessandra Negrini) destruir de vez esse romance. E a cantora megera garante: vai separar Edgar de Laura novamente!

Enquanto isso, na casa de Constância (Patrícia PiIllar), uma festa é preparada para Assunção (Werner Schünemann). Sem saber que o amigo foi para a cama com sua mãe, Albertinho (Rafael Cardoso) convida Umberto (Klebber Toledo) para a celebração. A ex-baronesa, claro, fica passada com a presença do amante ali.