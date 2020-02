Klebber Toledo: “Até minha mãe chora por causa das maldades do Guilherme!”

Klebber vive o ambicioso Guilherme em Morde & Assopra

Foto: Divulgação/Rede Globo

Outro dia, Klebber Toledo foi à feira no bairro da Barra da Tijuca, no Rio, e ia se sentar num banquinho em uma barraca para comer um pastel. A mulher que estava do lado estrilou: “Perto de mim você não senta, seu mentiroso, mau-caráter!”. O ator tomou um susto, depois percebeu que ela estava falando do Guilherme, seu personagem em Morde & Assopra. Todos em volta acabaram entrando no papo, dando conselhos a ele e pedindo que trate melhor a mãe, Dulce (Cassia Kiss). No final, Klebber prometeu que faria o possível e tudo acabou em pastel e risadas.

O episódio só mostra que o jovem ator de 25 anos está convencendo e muito no papel do filho picareta e inconsequente. Estudioso, a grata revelação da Globo reconhece a oportunidade que está tendo e trata de aproveitar. Acompanhe a entrevista com o gato, que segundo consta, vive um lindo romance com Marina Ruy Barbosa, sua conturbada paixão na história de Walcyr Carrasco.

Por que o Guilherme faz tanta maldade?

Ele não é um vilão, do tipo assassino. Foi criado sem pai, em meio à pobreza, e se deixou dominar pela ilusão de ter status e pela ambição. Mente, e uma mentira puxa a outra. Ele está perdido. Faz maldade, mas se arrepende, pede desculpas. Minha torcida é para que ele se regenere.

Foram impressionantes as cenas dele na tempestade procurando um lugar para ficar depois de suas mentiras reveladas na hora do casamento…

Eu fiquei das 7h30 da noite até uma da manhã gravando molhado sob a chuva artificial. Tremia tanto que foi difícil me concentrar, mas eu consegui.

Como é contracenar com a Cassia Kiss?

Ela é um vulcão! Em cena, explode, se transforma. Nas primeiras vezes em que contracenamos ficava emocionado de vê-la atuar. Tenho adoração por ela, pela entrega à arte de interpretar e pela generosidade em me ensinar o que sabe.

Marina Ruy Barbosa e Klebber Toledo: romance dentro e fora da novela?

Foto: Divulgação/Rede Globo

O que sua mãe pensa quando o vê no papel de um filho tão ingrato?

Até minha mãe (Márcia Aparecida da Silva) chora ao me ver na novela como o Guilherme! Ela sofre, me telefona dizendo que está muito triste. Diz: “Você é muito diferente dele, eu sei, mas é o seu rosto que vejo quando o Guilherme está agindo daquela maneira horrível”.

Como é a sua família e como vocês se relacionam?

Minha mãe vive em Bom Jesus dos Perdões e trabalha em um escritório, e meu pai (José Roberto Toledo) é economista e mora em Nazaré Paulista, ambas cidades de São Paulo. Tenho um irmão, o Kristiano, que é analista de sistemas e cursa direito. Meus pais são separados, mas a gente se dá todo mundo muito bem.

Você saiu de casa aos 16 anos?

É, fui criado em um sítio em Bom Jesus que tem pouco mais de 15 mil habitantes. Não havia muitas perspectivas até que comecei a jogar vôlei e a viajar para as competições profissionais. Aos 18 anos trabalhava como modelo e fui fazer curso para ator com Nilton Travesso e Fátima Toledo na capital. Depois, a Globo me convidou para sua Oficina de Atores e fui escalado para Malhação.

O que faz nas horas de lazer?

Tenho gravado bastante. Mas o tempo que tenho livre dedico à produtora 13th, da qual sou sócio com o ator Rick Garcia, neto da Isaurinha Garcia e do Walter Wanderley. Fazemos produção de filmes, eventos, peças, clipes. É muito bom trabalhar com amigos. Também vou às compras, passo na lavanderia, essas coisas…

E para se divertir?

Sou esportista, adoro malhar, surfar, também vou bastante ao teatro e ao cinema. Atualmente estou lendo a biografia de Woody Allen, um diretor que admiro bastante. O mais novo filme dele, Meia-noite em Paris, é imperdível. Gosto também dos irmãos Cohen, do Tarantino. Dos atores jovens brasileiros, admiro o Daniel de Oliveira e o Matheus Nachtergaele.

Você se lembra da última vez que chorou fora de cena?

Nem me lembro, sabe? Não dá muito tempo. Sempre fui mais ligado no que é bom. Se chorei recentemente foi de alegria por tudo que tenho conseguido.

Você está namorando ou não a Marina Ruy Barbosa?

Ela é maravilhosa, impecável, tão jovem e tão talentosa, dá show de interpretação! Sou apaixonado pela Marina. Mas não vou falar da minha vida pessoal. (Então tá!)