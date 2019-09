Ao som de Beyoncé, Kit Harrington curte pista de dança em festa do Emmy

Kit Harington, mais conhecido como Jon Snow de Game of Thrones, chamou a atenção no Emmy Awards 2019 (22) por parecer mais saudável, tranquilo e sóbrio. O ator de 32 anos andava sumido desde maio, quando se internou em uma clínica de reabilitação para lidar com estresse e bebida.

Harington foi à premiação sem a companhia da esposa, a atriz Leslie Rose, o que gerou algumas perguntas, mas a ausência dela foi justificada por compromissos de trabalho. Nem mesmo os colegas tinham reencontrado o ator antes da grande noite (a série foi reconhecida como a Melhor Série Drama de 2019), gerando muitos abraços e carinhos, incluindo das colegas Sophie Turner e Emilia Clarke, que comentou “você está ótimo!”

Durante as entrevistas após o prêmio, os showrunners David Benioff e Dan Weiss se esquivaram de responder sobre as reclamações dos fãs sobre o polêmico final da série, colocando Jon Snow para responder aos repórteres. “Eu não assisti a temporada final. Foi assim que lidei com as críticas”, brincou Harington antes de assumir um tom mais sério. “Eu sei o quanto foi difícil para gravar e como foi duro para todos nós, toda equipe fez tudo com muito amor e esforço. Em termos da história nós sabíamos que estávamos fazendo o que era certo. Nós sabíamos que era o correto para os personagens porque nós vivemos com eles por 10 anos”, encerrou.

Segundo a revista americana US Magazine, o ator Peter Dinklage, vencedor na categoria de Melhor Ator Coadjuvante Drama, foi quem acompanhou Harington às festas. O jovem astro inglês se restringiu a beber água (com uma rodela de limão), mas estava sorridente, aparentemente feliz e relaxado. Segundo testemunhas, ele falou abertamente da reabilitação com humor, mencionando que antes de se internar passou por um período “louco” e que os 10 anos de gravação de GOT pareceram “uns 15” mas que, aos 32 anos, “é a p**** da hora de amadurecer”. Em determinado momento ele dominou a pista de dança, mostrando a preferência pelo hip-hop e impressionando os presentes com os passos para Crazy in Love, de Beyoncé, e Bank, de EarthGang.

Harington tem tudo para comemorar. Seu próximo projeto faz parte do bem-sucedido universo dos super-heróis da Marvel e deve estrear nos cinemas em novembro de 2020. Em Os Eternos, ele viverá Dane Whitman, mais conhecido como Cavaleiro Negro, e vai trabalhar com Angelina Jolie e Salma Hayek, entre outros famosos. A atriz mexicana está tão empolgada que não se conteve de postar uma foto com o ator comemorando a parceria. “Eu não acredito que vou trabalhar com Jon Snow“, a atriz escreveu.