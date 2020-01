Kayky Brito: ‘Meu personagem será um dependente tóxico. Essa questão é muito complicada’

Sonho de Kayky Brito é um dia estar na Broadway

Foto: Marcelo Brammer e Thiago Duran/AgNews

Afastado dos novelões desde Passione (2011), Kayky Brito retorna em Alto Astral, nova novela das 19h. O ator interpretará um médico toxicodependente. Na opinião dele, este é um assunto que merece atenção. “Essa questão é muito complicada. A pessoa por si só não consegue sair de vício nenhum. É preciso ter apoio dos outros”, opinou.

Fora do personagem complicado, Kayky é figurinha carimbada nas praias do Rio de Janeiro, e ele confessou seu próprio vício: tomar açaí. “Até quando viajei para os EUA, achei açaí. Só que o de lá não é tão bom quanto o daqui”, brincou. Ainda sobre a viagem, o irmão de Sthefany Brito confessou que este é um dos seus hobbies preferidos: “Viajar é uma das principais formas de amadurecimento que podemos ter. Passeei pela Broadway e me imaginei lá um dia…”.

Com 26 anos, o ator fala de maturidade. “Estou sempre na casa dos meus pais, mas a minha especialidade é me virar sozinho! Gosto de muito de cozinhar. Sou especialista em feijão, arroz, bife e batata frita. É a coisa que eu mais gosto de comer”, arrematou entre risadas.