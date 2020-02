Kawaka se exercita no verão brasileiro

Depois de ganhar quase 7 quilos só na primeira semana de Brasil, o esquimó mais querido do país, Kawaka, resolveu pedir ajuda a especialistas. Com o apoio do preparador físico Romeu D’Ócio e mais um atleta especializado em esportes aquáticos, ele se prepara para voltar ao seu peso ideal.

Segundo D’Ócio, o desafio vai ser manter um bom desempenho com as roupas de frio que ele usa. “Ele está acostumado a jogar basquete na neve, com roupas de frio mas na água pode ser que ele afunde com o peso”, afirma. A solução está em adaptar os casacos com pequenas bolsas de ar, assim ele pode boiar e não afundar durante esportes aquáticos. Outra coisa que o preparador lembra é que a quantidade de calorias consumidas no frio extremo é normalmente muito maior que a ingerida em lugares quentes. “Ele vai ter que fechar a boca, não tem jeito”, diz D’Ócio, entre mímicas e sorrisos.

Preparado para fazer o seu melhor, Kawaka subiu na prancha de kite surf. Depois de 5 tombos seguidos e 20 minutos de luta com o barco, o nosso herói do norte estava visivelmente vencido, mas saiu sorrindo da água. Do lado de fora, um balde com algumas cervejas já o esperavam. Todas duplamente refrescantes e como ele gosta: além de hipereladas, elas têm suco natural de limão na composição.