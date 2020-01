Kate Middleton faz primeira aparição pública após dar à luz

Kate Middleton fez sua primeira aparição pública após o nascimento da pequena Charlotte, na manhã deste sábado (13). Ao lado de Camilla Parker-Bowles, a duquesa de Cambridge participou do evento real Trooping the Colour, que integra as comemorações de aniversário de 89 anos da rainha Elizabeth II.

No evento, ela usava um vestido azul florido e um chapéu branco. Já o Príncipe William participou do evento como integrante da guarda real. O príncipe também apareceu com o primogênito no colo, George, que causou frisson dos súditos ao acenar do colo do pai.