Karol Conka publica texto forte após ser criticada por namorar um branco

Infelizmente, a fiscalização da vida alheia continua. No último domingo (4), a cantora Karol Conka presenteou os fãs com um clique especial com o namorado Thiago Barromeo, guitarrista da banda dela, para desejar um bom dia aos seguidores. Só que o que era para ser uma foto repleta de felicidade, virou palco para comentários extremamente maldosos. A justificativa? O fato de ser uma mulher negra namorando um homem branco.

“Dou cinco meses pra sair na mídia algum escândalo envolvendo agressão e ele na TV chorando dizendo que está arrependido”, escreveu uma seguidora. “Se é pra palmitar, palmitei”, comentou outro seguidor, como se fosse a música “Tombei” da cantora. “Que cheiro é esse? Cheiro de Hipocrisia!”, julgou outra fã.

Mesmo com a possibilidade de rebater cada comentário, Karol fez diferente. Na última segunda-feira (5), a cantora publicou uma foto em que aparece sorrindo ao posar com um look perfeito, com uma legenda importante. Sem falar diretamente sobre o assunto, a rapper deixou bem claro que, mesmo sendo uma figura pública, ninguém sabe tudo sobre a sua vida, principalmente como mulher negra.

“Bom dia pra você que trabalha, cuida da própria vida e não depende de opiniões alheias para ser feliz. Bom dia pra você também, que prega a liberdade mas não sabe o significado dela, te desejo luz e sabedoria. Eu sei a dor e a delícia de ser quem sou e ninguém nuca saberá. Não perco meu tempo esperando o que não vem, apenas VIVO A MINHA VIDA”, declarou a cantora.

No Twitter, o assunto entrou na lista de mais comentados e muitas mulheres negras saíram a favor da cantora. Os comentários debateram sobre a solidão da figura feminina negra e criticaram todo o discurso de ódio que Karol tem sofrido.

karol conka tá namorando um cara branco e a galera foi lá encher o saco

o debate da palmitagem (se é que pode se chamar de debate) é BEM complexo e eu considero um assunto delicado MAS MEU DEUS QUAL O PROBLEMA DE VOCÊS?

tem uma mulher negra se sentindo amada, isso basta — taiane (@tai_lima3) August 5, 2019

“Ai pq negro se relacionando com branco é palmitagem, pipipi popopo” se revoltaram tanto com o movimento da segregação que sem perceber (ou percebendo), estão fazendo o mesmo, com esse padrão de negro fica com negro e branco com branco — carine. (@carinesantp) August 5, 2019

Como uma mulher negra vai namorar um cara negro se os preto tá tudo atrás das branca????????????? — daniele (@impairedheart) August 6, 2019

Meu pai é retinto e minha mãe branca. Juntos há 31 anos, 5 filhos. Toda vez que alguém vem com essas merdas de palmitagem eu rezo pra eles nunca lerem algo assim. Só eles sabem o q passaram pra ficar juntos, desligitimar o amor deles é crueldade — Susi está de férias (@buckysironheart) August 6, 2019

Ela tá certa. A solidão da mulher negra mandou lembranças!! Ela tá sendo amada e isso é o principal. Não vamos esquecer que os homens negros quando ascendem socialmente ( ou não) são os primeiros a palmitar! — Nayara (@nayaraanic) August 6, 2019

Esse é o problema, parece q a sociedade n aceita uma mulher negra se sentir amada. Devemos esperar os caras negros sendo q a grande maioria n nos assume. A amor n tem cor qnd se trata de homem negro c mulher branca , qnd o contrário acontece somos criticadas. — Patricia Paulino (@patryy2100) August 5, 2019