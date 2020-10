Kanye West surpreende Kim Kardashian com holograma do pai falecido

Kim Kardashian completou 40 anos na semana passada, e seu marido Kanye West mais uma vez surpreendeu ao presenteá-la. O rapper criou um holograma do pai de Kim, Robert Kardashian, que faleceu há 17 anos.

E não se trata apenas de uma filmagem antiga do advogado. Parecia ser uma deepfake, tecnologia que funciona para combinar falas e imagens de qualquer pessoa através de inteligência artificial. O holograma ainda recitava uma mensagem especial para Kim.

“Para o meu aniversário, Kanye me deu o presente mais cuidadosamente pensado do mundo. Uma surpresa especial do céu. Um holograma do meu pai. É tão realista! Assistimos várias vezes, cheios de emoção”, disse ela em sua conta no Twitter.

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020