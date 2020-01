Juliana Paes declara: “em cada mulher existe uma Maria da Paz”

Daqui a poucas semanas, deixaremos de lado Luz (Marina Ruy Barbosa) e a fonte de água mágica de Serro Azul para nos aventurarmos em uma nova história. Em ‘A Dona do Pedaço’, a protagonista da vez é Maria da Paz, uma mulher que abandona o amor e foge para São Paulo. Na cidade grande, ela se ergue graças ao talento e otimismo, e passa a vender bolos.

Juliana Paes foi a escolhida pela emissora para interpretar Maria da Paz em ‘A Dona do Pedaço’, e tivemos uma chance de conversar com a atriz em duas ocasiões diferentes: uma durante gravações ocorridas em São Paulo e também durante a festa de lançamento da novela, em um luxuoso evento no Copacabana Palace. Nessas duas entrevistas, ficou claro que Juliana parece ser a pessoa ideal para esse papel.

Perguntada sobre uma possível pressão em ser a personagem título da novela, Juliana explicou que já tem muitos anos de carreira e isso trouxe uma maturidade maior. “Pressionada não, me sinto impulsionada”, declarou a atriz, que comparou ser a personagem título da novela com receber uma missão no trabalho. Juliana conta que é como quando alguém fala ‘quero ver se você vai dar conta’, “é uma força motriz”.

Também pudera, a carreira de Juliana Paes também foi construída com muita luta. ‘A Dona do Pedaço’ marca o reencontro de Reynaldo Gianecchini com a atriz, quase vinte anos após eles contracenarem pela primeira vez em ‘Laços de Família’. Os dois estrearam naquela novela, Reinaldo como Eduardo, o par romântico de Camila (Carolina Dieckmann), e Juliana como a empregada da mansão de Alma (Marieta Severo), a tia de Edu.

Em ‘A Dona do Pedaço’, ele interpretará o playboy Régis, que será patrão de Maria da Paz na primeira fase e, posteriormente, terá um relacionamento com ela.

‘A Dona do Pedaço’ era para ser chamada de ‘Dias Felizes”, mas a Globo optou por um título que fizesse referência à protagonista. Num primeiro momento, isso desesperou Juliana: “Eu confesso que pensei, ‘e agora, eu sou a dona do pedaço?’”. Porém, logo a atriz percebeu a força de ter um título personificado, e que isso gera uma identificação forte também. “É a dona do pedaço que existe em cada um de nós, principalmente nas mulheres.”

A atriz continuou: “Em cada mulher existe uma Maria da Paz. Que teve de abrir mão, teve de largar uma família, uma mãe, que teve de guardar uma dor muito forte numa caixinha, que não teve medo de enfrentar um trabalho, que talvez não seja tão glamouroso, mas que acredita que trabalhar e pegar no batente não é vergonha. Essa mensagem eu acho vencedora, tenho certeza que todo mundo já viveu isso”.

Para o papel, Juliana leu biografias de mulheres fortes, como a de Michele Obama e a da dona empresa Mary Kay, e contou com sua própria vivência. “Eu tenho uma veia meio empreendedora”, declarou.

Aspecto familiar

Juliana também contou sobre como associa o papel de sua personagem à própria família. Ao falar como Maria da Paz lembra bastante sua própria mãe, e como interpretá-la serve também como uma homenagem, a atriz não disfarçou os olhos marejados. Porém, a segunda fase da novela também trará desafios diferentes para a atriz.

Maria da Paz terá uma filha, Josiane, interpretada por Agatha Moreira, uma pessoa totalmente mau caráter. Ela se aliará ao playboy falido para tentar dar um golpe em sua própria mãe, tudo porque sente vergonha de Maria da Paz e por ter o sonho de ser uma digital influencer tão grande quanto Virgínia (Paolla Oliveira), sem nem imaginar que o alvo de sua admiração é sua prima perdida.

Juliana Paes é mãe, mas de crianças bem mais nova, e revelou ser desafiador ter uma filha de 20 anos de idade. “Eu quando leio as coisas que a personagem da Agatha vai fazer, eu fico chocada, chego a achar que tem um desvio de personalidade, algo quase patológico”. Por ser tão louca e grata por sua mãe, ela acha difícil acompanhar essa personalidade de sua filha da ficção. Entretanto, isso fica apenas no campo da ficção: durante a festa, Juliana Paes e Agatha Moreira esbanjaram simpatia e tiraram muitas fotos juntas.

Não vai demorar muito para vermos esses embates entre Maria da Paz e Josiane na nossa telinha. ‘A Dona do Pedaço’ tem previsão de estreia para o próximo dia 20 de maio, e já estamos bem ansiosos com isso.