Juliana Paes causa tumulto em sua chegada na Sapucaí

Juliana Paes voltou a brilhar na passarela do samba no domingo (15). A atriz, que ficou distante da folia por um tempo para se dedicar à família, já foi rainha de bateria da Viradouro e está animadíssima com seu retorno à agremiação. Em 20015, a escola vai levar para a avenida o enredo “Nas Veias do Brasil, É a Viradouro em Um Dia de Graça“, que trata da escravidão e a influência afro na cultura brasileira.

Destaque da comissão de frente, Ju contou à TITITI Online que é uma honra voltar a desfilar pela escola. “O enredo deste ano me emociona muito e, com certeza, vai emocionar a todos os brasileiros”, contou Ju que, este ano, também é a musa de um camarote de cerveja. Cercada de seguranças, o retorno da beldade ao Carnaval foi bombado!

Luciana Monteiro/AgNews Luciana Monteiro/AgNews

Mãezona assumida, Juliana disse que não levou os filhos para o sambódromo, pois eles são muito pequeno. Mas os pimpolhos estão em casa atentos, só aguardando a hora de ver a mamãe pela TV.

Cheia de energia, a gata participou do grito de guerra da escola junto com a comissão de frente e foi ovacionada pelo público, quando passou pelo setor 1, na Sapucaí. E nem a chuva atrapalhou o brilho da atriz, que sambou muito!

* Com reportagem de Daniel Vilela