Juliana Knust está grávida de seu segundo filho

Juliana Knust, Matheus e Gustavo Machado: a família vai crescer

Juliana Knust, 33, grávida pela segunda vez, deixar pública sua feliz condição. A cegonha não está dando descanso para as famosas! Depois do inesperado anúncio da gravidez de Taís Araújo , 35, na semana passada, é a vez de, 33, grávida pela segunda vez, deixar pública sua feliz condição.

Casada desde 2012 com o estilista Gustavo Machado, a mãe do pequeno Matheus, de 03 anos, está no terceiro mês de gestação, espera um menino e, claro, feliz da vida! A informação foi confirmada a Contigo! Online pela assessoria da artista.

E a vontade de Juliana por ter outro herdeiro é antiga! Em entrevista concedida pouco tempo depois de ter dado à luz o primogênito, ela declarou: “Penso em ter, mas não agora. Se soubesse que era tão maravilhoso ser mãe, talvez tivesse tido filho antes. É indescritível o amor que a gente sente. Estou transbordando de amor por esse menino.”

O último trabalho na TV da atriz foi a novela Lado a Lado (2013), quando interpretou a personagem Fátima. Ultimamente ela vinha se dedicando ao teatro e estava em cartaz com a peça Pequeno Diário Amoroso, espetáculo no qual contracenava com Eri Johnson.