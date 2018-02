Julia Louis-Dreyfus dá recado otimista sobre luta contra câncer

Nesta quarta-feira (14), a atriz Julia Louis-Dreyfus, 57 anos, compartilhou sua primeira foto após passar por cirurgia e por uma sessão de quimioterapia para tratar do câncer de mama. Na legenda, a estrela da série Veep mostrou-se muito animada com o tratamento e demonstrou que é possível lidar com a doença de maneira otimista.

“Ótimos médicos, ótimos resultados, me sentindo feliz e pronta para arrasar depois da cirurgia. Hey, câncer, vá se f****”, escreveu.

Hoorah! Great doctors, great results, feeling happy and ready to rock after surgery. Hey cancer, “Fuck you!” Here’s my first post op photo. pic.twitter.com/5LPlbzpiI3 — Julia Louis-Dreyfus (@OfficialJLD) February 14, 2018

Julia anunciou em setembro do ano passado que havia sido diagnosticada com um tumor na mama. Após a descoberta, a atriz iniciou as sessões de quimioterapia – tratamento finalizado em janeiro deste ano.

Por conta da doença de Julia, a última temporada de Veep, em que ela interpreta a protagonista, acabou sendo adiada até que a artista seja liberada para retornar às gravações.