Julia Lemmertz nega separação com Alexandre Borges: ‘Se estivesse separada, falaria’

Alexandre Borges e Julia Lemmertz: o casamento vai muito bem, obrigado!

Foto: Renato Pizzuto

Em temporada de férias com a família, Julia Lemmertz, 51, está assustada com os boatos afirmando que estaria separada de Alexandre Borges, 48, seu marido há 21 anos. “Não vou ficar me justificando de algo que não existe. Não estamos separados. Estou muito chateada com isso. Se estivesse separada, falaria. Não temos o que esconder, nunca tivemos.”, contou a atriz, nas tarde desta quinta-feira (18), a CONTIGO!

Leia Mais: Relembre a carreira de Julia Lemmertz

De acordo com ela, que estava descansando em casa quando começaram a surgir as especulações, sua família inteira começou a telefonar para saber do ocorrido e até mesmo seu filho, Miguel, 14, diretamente da escola, ligou para entender o motivo dos pais estarem se divorciando. “Isso é um inferno. Levamos uma vida pacata, a gente não faz mal a ninguém. Minha vida virou um inferno hoje”, afirmou a estrela.

Recentemente, quando ainda estava no ar como a Helena de Em Família (2014), Julia comentou sobre sua longeva relação com o marido a CONTIGO!: “Nossa relação está na maioridade, já passou pela infância e pela adolescência. Temos muita história. Somos independentes, com os filhos criados, se não valesse a pena, não teria por que estarmos juntos”.