Jonatas Faro nega ser pivô da crise entre Danielle Winits e Cássio Reis

Jonatas diz que ele e Winits

são apenas amigos

Foto: Divulgação/ Tiago Bernardes

O fato de que nos últimos três meses Danielle Winits, 36 anos, tem sido vista e fotografada sozinha na maioria das vezes em que aparece em público acabou gerando uma onda de boatos. Desde dezembro correm rumores de que a estrela e o marido, Cássio Reis, 32, estariam estremecidos. Casados desde 2005, eles são pais de Noah, de 2 anos.

“São boatos, mentiras. Estamos muito bem. Se nos afastamos, às vezes, isso é totalmente natural em vista dos trabalhos e de nossas agendas que nem sempre coincidem. Ficamos juntos quando é possível. Só não gosto de falar muito porque isso vira uma bola de neve e não tem fim”, declarou o ator à nossa reportagem.

Durante o Carnaval, Cássio viajou a Salvador (BA), onde gravou matérias para um programa do canal Multishow. E no sábado, 20, apareceu sozinho no desfile das escolas de samba campeãs do Rio no sambódromo. Conversou com uma bela loira ao pé do ouvido, contudo, justificou aos paparazzi que não saíram do seu lado o tempo todo: “Uso aliança e não tenho problema ao falar com os amigos”.

Enquanto isso, Danielle estava em Sampa. O musical Hairspray, no qual atua ao lado de Edson Celulari, estreou no dia 24 de fevereiro, e os últimos ensaios estavam sendo realizados. A bela ficou ainda mais longe do maridão, que continuou no Rio, onde a família reside.

Na capital paulista, a atriz foi vista ao lado do colega de teatro Jonatas Faro, 22 anos. Os dois malham na mesma academia, na avenida Paulista. E fofocas dão conta de que de que estaria pintando um clima entre ambos. Jonatas, porém, nega veementemente isso. “Eu e a Dani somos amigos há muitos anos. Estas invenções rolaram porque estamos fazendo a peça juntos. Mas são apenas boatos”, declarou o gato.

A assessora de imprensa de Danielle, Lúcia Colucci, não conseguiu localizá-la para a nossa entrevista. No entanto, adiantou: “Não procuramos entrar muito na vida pessoal dela, mas todos nós sabemos que entre casais existem crises, bem como altos e baixos, que são coisas normais de uma relação a dois, né?”, afirmou, prometendo um contato com a musa para breve. Então, tá!