Jon Snow finalmente se redimiu com o Fantasma no final de Game of Thrones

Atenção: esse texto contém spoilers do sexto episódio da oitava temporada de “Game of Thrones”.

Depois da indignação por conta da pessoa eleita como rei dos sete seis reinos, uma cena aqueceu o coração dos fãs no sexto e último episódio da 8ª temporada de “Game of Thrones“. Jon Snow (Kit Harington) e o Fantasma finalmente se reencontraram da maneira que todo mundo esperava.

No quarto episódio da trama, quem acompanha a série pôde ver que o Fantasma sobreviveu à Batalha de Winterfell. No entanto, o personagem de Kit não fez sequer um carinho no lobo quando partiu em direção ao Porto Real junto com Daenerys (Emilia Clarke). Isso deixou a internet revoltadíssima. Afinal: o que custava um afago na cabeça do bichinho que o acompanhou durante anos?

Mas parece que agora tudo voltou ao normal. Depois de matar a Mãe dos Dragões e passar um período na prisão junto com Tyrion (Peter Dinklage), a sentença de Jon foi passar o resto da vida trabalhando na Patrulha da Noite – a guarda que protege a muralha que separa o Norte do resto dos seis reinos.

Ao chegar cabisbaixo no local, as pessoas vão abrindo espaço para Jon passar, até que ele avista o Fantasma. Jon caminha até o lobo e o FINALMENTE acaricia! Mesmo a cena sendo bem rápida, a emoção bateu a porta.

Confira esse momento especial:

Com uma cena dessa, a gente QUASE pensou perdoar você viu, Jon Snow?