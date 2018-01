Joaquim Lopes chora ao deixar o Vídeo Show

O ator e apresentador Joaquim Lopes não segurou as lágrimas ontem ao se despedir do Vídeo Show. Foi uma mensagem do companheiro de bancada Otaviano Costa, que está de férias, que emocionou Lopes. Mas a saída acontece por um bom motivo: Lopes foi convidado para atuar na próxima novela das 6, Orgulho e Paixão.

“Assim como os beduínos que estão sempre celebrando a vida e estão sempre em peregrinação pelo deserto procurando novas casas, novos locais, boa sorte para você beduíno na sua nova casa. Essa casa aí, o nosso Vídeo Show sempre estará de portas abertas”, declarou Otaviano.

Ao lado da apresentadora, Sophia Abrahão, que vai ficar em seu lugar, Lopes disse que hoje entende “a sagrada relação entre público e apresentador”. Ele completou a declaração: “Então muito obrigado pelo carinho de vocês. Nesses últimos três anos eu fui feliz e sabia, tá! Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê por aí em breve”.

Veja a seguir o vídeo completo: