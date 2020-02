João Kléber é um homem solitário!

Após ir para Portugal, João Kléber manteve poucos contatos no Brasil

Foto: Divulgação

Achar alguém que contasse um pouco mais sobre a vida de João Kleber, de 54 anos, um dos destaques de A Fazenda, não é uma das tarefas mais fáceis! Pelo jeito, após ir morar em Portugal, em 2005, o apresentador e humorista deixou poucos relacionamentos no Brasil. Encontramos apenas o contador de João, Paulo Roberto dos Santos, que é amigo do peão para lembrar de fatos de sua vida. É ele quem conta, por exemplo, o quanto João batalhou desde que começou a carreira.

João saiu de São Paulo para tentar a vida no Rio, aos 18 anos. Foi lá que passou pelos maiores perrengues. Chegou até a dormir na rua. “Isso ele me confidenciou. Disse que não tinha dinheiro nem pra pagar um hotel. Nem grana para comer”, conta Paulo.

Mas e a família do apresentador? “Ele não fala muito dos parentes. Sei que os pais já são falecidos, mas tem irmão, não diz quantos, porém faz tempo que eles não se falam. Se existe algum problema eu não sei… Mas o João não tem contato nenhum com a família. Ele também trabalha muito, talvez por isso não tenha tempo para se casar e ter filhos. Mas sei de uma pessoa de quem ele gosta muito, como mãe mesmo, é a ex-sogra, mãe de Vânia de Barros”, finalizou Paulo.

TITITI tentou conversar com essa ex-sogra, Sueida Barros, mas ela prefere não falar a respeito do ex-genro.

Em cena do extinto programa ‘Eu Vi na TV’, da RedeTV!, onde apresentava o ‘Teste de Fidelidade’

Foto: Divulgação/RedeTV!

Ida para Portugal!

O mais recente trabalho de João Kleber na TV foi no comando do Programa da Tarde, na Record Europa, de Portugal. A atração reunia competições e entrevistas com celebridades.

Após dois anos no ar, no final de 2010 João afirmou que rescindiria contrato por discordar de uma redução em sua participação sobre os merchandisings. Oficialmente, a Record Europa diz que o contrato dele venceu em 31 de dezembro daquele ano e não foi renovado. Antes disso, João Kleber comandou o Fiel ou Infiel, na portuguesa TVI, onde permaneceu de 2006 a 2008, repetindo a fórmula de sucesso do Teste de Fidelidade, comandado por ele no Brasil.

João trocou o Brasil por Portugal depois de acumular uma série de insatisfações em sua vida pessoal e profissional. A decisão, segundo Paulo, foi por causa de propostas melhores.

Mas o que contribuiu também para a mudança foi o episódio em que o Ministério Público tirou a RedeTV! Do ar, em 2005, por um dia inteiro, como punição à veiculação de mensagens homofóbicas no programa Tarde Quente, apresentado por João. Logo depois, a emissora dispensou o apresentador.