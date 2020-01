João é preso por assassinato de VJ em ‘Verão 90’

Se você achava que a história de ‘Verão 90‘ seria bem bobinha, se enganou feio! Nos próximos capítulos da nova novela das sete teremos um assassinato e um mocinho injustamente preso por causa disso.

João (Rafael Vitti) era uma estrela em ascensão na PopTV, mas deu o azar de esbarrar com seu irmão invejoso Jerônimo Guerreiro (Jesuita Barbosa) no caminho. Disposto a eliminar de vez o irmão, que quer revelar suas mutretas, Jerônimo coloca João como o principal suspeito do assassinato de Nicole (Bárbara França), uma querida VJ da PopTV.

Preso, o rapaz perde seu programa, a confiança de sua namorada Manu (Isabelle Drummond) e tem tudo para perder boa parte dos anos 90 confinado atrás das grades. E agora? Bem, só conferindo o resumo de ‘Verão 90’ pra saber de mais coisas.

Segunda-feira, 18 de fevereiro – Nicole se aproxima profissionalmente de João

Jerônimo, após se achar o bonzão por enganar meio mundo, é chantageado por Vanessa (Camila Queiroz) e se vê obrigado a hospedá-la. Janaína (Dira Paes) prefere manter seu relacionamento com Herculano (Humberto Martins), já que ele ainda não se divorciou. Lidiane (Claudia Raia) tem sonho bem sensual com o novinho Patrick (Klebber Toledo).

–

Gisela (Débora Nascimento) vê Herculano beijando Janaína, e isso está na cara que vai dar problema. Manu fica assim meio enciumada ao ver Nicole tão próxima de João durante a gravação. Herculano pede o divórcio, e a sogra malvada já pensa em formas para aprontar.

Terça-feira, 19 de fevereiro – Herculano termina com Janaína.

Janaína estranha o sumiço de Herculano, que está num barco com a ex. Jerônimo finge ter zero interesse em Vanessa para enganar Quinzinho (Caio Paduan). Mercedes (Totia Meirelles), a sogra do mal, mostra promissórias de Herculano para Janaína.

–

Com medo de prejudicar a carreira de João na PopTv, Herculano acha melhor se separar de Janaína. Jerônimo vê seu irmão João apresentando o Vibration.

Quarta-feira, 20 de fevereiro – Jerônimo vê sua farsa ameaçada

Possuído pelo espírito do ódio e da inveja, Jerônimo fica furioso ao ver o sucesso de João. Mercedes apresenta Jerônimo (que está aqui como Rojê, o ricaçõ) para Herculano, mas ele reconhece o filho de Janaína (mas não faz nada). João pede sua namorada Manu em casamento. Herculano descobre que Jerônimo tem fingido ser um milionário.

O rapaz é encontrado pela mãe, mas ele pede para ela sumir de sua vida. Durante a festa na casa de Jerônimo, o rapaz se surpreende ao ver seu irmão lá. O protagonista bonzinho então exige que João revele toda a verdade para Quinzinho.

–

Veja também





Quinta-feira, 21 de fevereiro – João é acusado de assassinato

Em um momento de pura tensão, João aborda Quinzinho e conta tudo sobre a farsa de Jerônimo. O pilantra é expulso da casa e João ainda diz que conseguirá provar a culpa de Jerônimo no caso do roubo dos dólares de Celestine (Bel Kutner). Os dois saem na porrada, e João cai de um barranco. Ele acorda tempo depois, no deque, ao lado do corpo falecido de Nicole.

–

Vanessa acusa João de ter empurrado Nicole e o rapaz é preso. Manu fica em choque com a notícia.

Sexta-feira, 22 de fevereiro – Jerônimo tenta emprego na PopTV

Jerônimo conta em depoimento que seu irmão estava bem louco na festa, todo virado no jiraya. Madá (Fabiana Karla) percebe que sua visão se concretizou. Mercedes descobre que Jerônimo incriminou o irmão para salvar a pele de Quinzinho. Sabendo dessa dívida, o safado pede um emprego na PopTV. Janaína se oferece para depor contra o próprio filho.

Parabéns, mãe do ano essa guerreira!

–

Sábado, 23 de fevereiro – Janaína descobre o novo emprego do filho

Mercedes recebe um dossiê completo sobre quem é Jerônimo Guerreiro. Após ler tudo, a matriarca convida o rapaz para ser diretor de programação da PopTV. Manu foge da própria mãe e visita João na delegacia, mas o rapaz fica chateado ao ver que a namorada não acredita tanto assim na inocência dele.

Janaína revela para a polícia que Vanessa é cúmplice de Jerônimo. Ao saber que seu filho safado virou diretor de programação, Janaína vai até a PopTV para desmarcará-lo na frente de Mercedes. Já imaginamos Janaína chegando assim pelos corredores da emissora: