Jerônimo engana a todos e é o novo poderoso de ‘Verão 90’

Mercedes (Totia Meirelles) caiu no truque mais simples do mundo e entregou a PopTV, a grande emissora de ‘Verão 90‘, para Andreas. Ela só não esperava que o italiano é falso e o novo dono do canal é ninguém menos que Jerônimo (Jesuita Barbosa).

Nos próximos capítulos de ‘Verão 90’, a nova PopTV (que agora será um canal de televendas) realizará uma festa para revelar seu dono. Todos os personagens da novela estarão na cerimônia, e ficarão surpresos quando Jerônimo aparecer poderosíssimo, acima de todo mundo.

Mas o plano dele está perto de dar muito errado, pois a identidade de Andreas está para ser descoberta. Quer saber como? Aí só conferindo no nosso resumão.

Segunda-feira, 8 de julho – Jerônimo aparece como o dono da Televendão

Candé (Kayke Brito) conta para Quinzinho (Caio Paduan) sobre seu pai. Enquanto o divórcio com Mercedes não sai, Lidiane (Claudia Raia) e Quinzão (Alexandre Borges) decidem morar com ela!

Começa a festa de lançamento da Televendão, e todo mundo fica surpreso ao descobrir que o tal empresário misteriosos, dono da emissora, é Jerônimo.

Terça-feira, 9 de julho – Moana revela gravidez

Em uma nova posição de poder, Jerônimo constrange Mercedes. Vanessa (Camila Queiroz) fica irritada com o tamanho do ego de Jerônimo. Madá (Fabiana Karla) tem uma impressão estranha ao ver Galdino (Gabriel Godoy).

Moana (Giovana Cordeiro) revela a João que está grávida. Manu (Isabelle Drummond) aparece na casa de João e dá de cara com Moana.

Quarta-feira, 10 de julho – João tem ideia pra provar inocência

Manu não quer conversar com João depois de saber sobre a gravidez de Moana. Quinzinho promete quebrar a cara de Jerônimo. João explica que pretende assumir o filho, mas que não quer ficar com Moana. Vanessa avisa Galdino que pretende sumir antes que o plano com o italiano fake dê errado. João vê uma matéria sobre uso de DNA e pensa que essa pode ser uma forma de comprovar sua inocência. Já sabemos quem ele pode chamar, né?

Quinta-feira, 11 de julho – Manu rejeita Jerônimo

Quinzinho fica chocado com a gravidez de Dandara (Dandara Mariana). Madá pensa em formas de desmascarar o italiano. Dandara mente para Patrick (Klebber Toledo) sobre sua relação com Ticiano (Ícaro Silva). Manu recusa a proposta feita por Jerônimo. Diego (Sérgio Malheiros) avisa João que a Justiça topou abrir a revisão criminal. Dá até pra dar um sorrisinho de tranquilidade né?

Sexta-feira, 12 de julho – Madá descobre verdade

A aula de malhação de Lidiane faz sucesso. Larissa (Marina Moschen) decide estudar e se inscreve pra uma bolsa de pós na Alemanha. Quinzinho descobre sobre a movimentação bancária que Mercedes fez para Andreas. Madá encontra a ex-noiva de Galdino, e descobre que Andreas é uma farsa.

Sábado, 13 de julho – João começa investigação

Ticiano abre seu coração e diz para Dandara que é difícil lidar com o fato dela estar grávida de Quinzinho. João fica incomodado com Manu gravando comercial para a emissora de Jerônimo, e se motiva a incriminar Jerônimo pela morte da VJ. Nunca é tarde para fazer o famoso mantra:

Jerônimo pede para Andreas desaparecer. João vai atrás de Vanessa.