Jennifer Lopez faz apelo por atrizes com mais de 40: “Não nos excluam”

Aos 46 anos, Jennifer Lopez se preocupa com os rumos de sua carreira. Prestes a estrear nos Estados Unidos a série “Shades of Blue”, ela admite que há poucas oportunidades para as atrizes com mais de 40 anos.

Em entrevista ao “Today”, a atriz e cantora fez um apelo aos diretores de cinema e produtores de TV: “Não nos excluam”.

“É importante para mim. Estou nessa área desde os meus 20 anos, e sempre há momentos em que eles vão tentar te excluir. Não nos excluam quando chegamos a certo ponto das nossas vidas. Nós temos muito a oferecer”, afirmou.

J-Lo ainda declarou que a idade lhe trouxe mais confiança e aceitação. “Eu sinto que não sabia de nada quando tinha meus 20, mas achava que sabia tudo. Nos meus 30 eu percebi que não sabia, e acho que agora estou começando a me aceitar como sou”.

Para ela, parte dessa segurança veio com a chegada dos filhos. Mãe de Max e Emme, hoje de 7 anos, ela revelou que a maternidade foi importante para ajudar a artista a se sentir melhor consigo mesma. “Eles tornaram a minha vida melhor”, afirmou. “Acho que eles mudam sua perspectiva sobre o mundo todo, e a forma como você enxerga a sua vida. Ter filhos foi uma grande epifania para mim. Eles tornaram tudo melhor e me ajudaram a crescer como ser humano”.