Jennifer Lopez: as mudanças no visual da estrela ao longo dos anos

Jennifer Lopez de 1994 a 2012

Dona de curvas perfeitas, Jennifer Lopez será a grande atração do Carnaval 2012 do Rio de Janeiro. A cantora, que já declarou que não quer saber de camarote privado ou cercadinho durante sua passagem pelo espaço da Brahma, na Marques de Sapucaí, promete animar a folia carioca na noite de sábado (18). Jennifer começou a carreira como dançarina de TV, em 1994, e desde então tem se destacado em tudo que faz, seja na música ou no cinema. A estrela também é conhecida pelos relacionamentos que teve – ela coleciona ex-namorados como o polêmico Puff Daddy e o galã Ben Affleck.

