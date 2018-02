Jennifer Lawrence anuncia pausa na carreira de atriz

A atriz Jennifer Lawrence , 27 anos, anunciou que vai tirar um ano de folga da carreira de atriz. Com isso, ela pretende se dedicar ao ativismo e trabalhar no engajamento político de jovens em uma ONG anti-corrupção.

“Vou tirar o próximo ano de folga e vou trabalhar como parte da Represent.Us, tentando ajudar os jovens a se engajarem políticamente em um nível local”, disse a Entertainment Online. Jen afirma que a ONG age contra a corrupção e a favor de leis nacionais que podem “ajudar a prevenir a corrupção e consertar a nossa democracia”, sem relação com partidos políticos.

No entanto, ainda a veremos no cinema este ano. Jennifer está no elenco de Operação Red Sparrow e X-Men: A Fênix Negra, com estreias marcadas para março e novembro de 2018 respectivamente.