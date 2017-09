Jennifer Lawrence diz que vontade de ser mãe diminuiu com a idade

No próximo dia 21 de setembro estreia o filme Mãe, estrelado pela atriz Jennifer Lawrence, 27 anos. A uma semana da estreia do longa, Jennifer entrevista pelo E! News e, ao ser questionada se sente ou não vontade de ser mãe, disse que isso tem diminuído com o passar do tempo.

“De jeito algum. Na realidade, ela está diminuindo conforme eu fico mais velha – o que está me deixando preocupada. Acho que não era assim que deveria funcionar!”, respondeu a vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 2013.

De acordo com Jennifer, a ideia de ter filhos lhe encantava anteriormente. Hoje, a reação é outra. “Quando eu tinha 21 ou 22 anos, pensava ‘mal posso esperar para ser mãe’. Agora, fico apreensiva“, diz.

Apesar do título remeter a maternidade, a produção estrelada por Jennifer não diz respeito a esta fase da vida da mulher. O filme é um suspense que mostra a história de um casal que tem o relacionamento testado quando convidados inesperados chegam a casa e perturbam sua rotina de tranquilidade.