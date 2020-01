Jennifer Aniston, Courteney Cox e Lisa Kudrow aparecem juntas em evento

Com os 25 anos de ‘Friends’ sendo comemorados a todo vapor, os atores da série estão aparecendo mais juntos do que nunca. Na última quinta-feira (7), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Mônica) e Lisa Kudrow (Phoebe) dividiram o palco da premiação “Patron of the Artists Awards”, na Califórnia.

Courteney e Lisa foram as responsáveis por chamar Jennifer para o palco. Isso porque a atriz foi homenageada “por usar suas plataformas para promover causas filantrópicas e humanitárias”, como foi descrito no site da instituição.

No Twitter, um vídeo super fofo das três foi compartilhado. Ao chegar até Courteney e Lisa, Jennifer cumprimenta as amigas com um beijo e um abraço demorados. E ao se posicionar para falar no microfone, a primeira frase que diz é: “Oh Pheebs. A nostalgia bateu aí? Porque aqui bateu!

Além do momento super fofo no palco, as amigas também apareceram juntas em vários cliques. Como na época de ‘Friends’, Jennifer posou entre as amigas e ficou variando entre um cabecinha apoiada em Courteney e, em outro momento, em Lisa. Bem amigas!

Veja as fotos:

