Jayme Matarazzo: O novo galã da Globo

“Tudo o que conquistei na vida foi com meu próprio esforço”

Foto: Alex Carvalho/ Rede Globo

“Talvez estivesse escrito nas estrelas!”. Essa foi a resposta de Jayme Matarazzo quando lhe perguntamos sobre o que o levou para a frente das câmeras. Aos 23 anos, o jovem ator encara um papel surpreendente e desafiador: viver, morrer e evoluir como espírito na pele do personagem Daniel, na novela Escrito nas Estrelas, que estreará no dia 12 de abril, na Globo.

Na trama, Jayme interpreta um estudante de medicina idealista, que sofre um acidente fatal logo no primeiro capítulo. E, mesmo estando no plano astral, se envolve num polêmico triângulo amoroso com o próprio pai e a namorada que tanto amou.

Apesar de ser pé no chão, Jayme anda nas nuvens por ter sido aprovado no teste para a novela. No ano passado, ele já havia feito uma participação em “Maysa – Quando Fala o Coração”, de Manoel Carlos, sobre a vida de sua avó, a saudosa cantora Maysa. Interpretou o próprio pai, o diretor global Jayme Monjardim, deu conta do recado e sentiu a arte correndo em seu sangue. “Não tinha muita pretensão de ser ator, mas diante das câmeras tive um estalo e pensei: ‘Opa, isso é muito gostoso! É o que desejo seguir'”, conta o novo galã da telinha.

A vida pessoal da grata revelação do meio artístico também vai muito bem. Jayminho namora há dois anos a arquiteta Mila Barbosa e está bastante feliz.

Comentários de que você entrou em Escrito nas Estrelas porque seu pai é diretor de novelas acabaram rolando quase que inevitavelmente. O que você acha disso?

Quem me conhece sabe que tudo o que conquistei na vida foi com meu próprio esforço e dedicação. Não fiquei falando com meu pai sobre o teste da novela para não criar expectativas. Ele soube muito tempo depois, somente quando tive a confirmação de que havia passado. E meu pai me incentiva sempre, dizendo: “Vai em frente, estou do seu lado para o que precisar”.

Confessa… Sente algum tipo de pressão ou cobrança por ser filho dele, que é tão importante para a TV?

Acho que a pressão não se dá por esse ponto de vista. Qualquer pessoa que tivesse pouco tempo de trabalho, fosse uma carinha nova e com um papel de peso dentro de uma novela causaria certa expectativa. O fato de ser filho de quem sou não é motivo de peso algum. Ao contrário, tenho muito orgulho disso!

O Daniel tem uma relação difícil com o pai, de quem discorda em muitos temas. E como é sua convivência com o Monjardim?

Temos uma relação mais serena e tranquila, ideias parecidas e, acima de tudo, somos companheiros para qualquer coisa. Ele é meu conselheiro para a vida, para o trabalho…

Você tem alguma semelhança com o Daniel?

Ah, sim… Sobretudo porque temos uma preocupação com o ser humano muito legal. Além disso, gostamos de estar ao lado da família e buscamos a felicidade.

Você já tinha tido contato com esse universo espírita? Segue alguma religião?

Procuro pegar um pouquinho de cada crença para criar a minha, mas não sigo nenhuma específica. Acredito em Deus e tenho muita fé. Respeito o espiritismo como uma forma bacana de ver a vida e encarar as dificuldades de maneira mais leve. Também creio em vida após a morte.

E em destino? Está tudo escrito nas estrelas mesmo?

Penso que, se nos cercamos de coisas boas, o universo acaba colocando outros acontecimentos legais em nosso caminho.

Você vai ganhar uma irmãzinha, não é? (A cantora Tânia Mara, esposa de Jayme Monjardim, está grávida e a gatinha se chamará Maysa). Como está sendo isso para você?

Maravilhoso! Sempre que a família cresce é motivo de alegria. A Maysa terá minha total proteção e carinho. A escolha do nome foi uma homenagem bonita e sincera que meu pai fez à minha avó. Depois do momento lindo que vivemos recentemente, com a minissérie (Maysa – Quando Fala o Coração), acho que a escolha foi justíssima.

O que você deseja daqui para a frente?

Espero continuar fazendo as coisas de que gosto, com muita humildade. Estou me sentindo corajoso e preparado para tudo o que vier pela frente!