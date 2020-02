Jau se prepara para agitar a cidade com O Bloquinho

O cantor comanda O Bloquinho na quarta-feira (26) antes do Carnaval

Foto: Michel Rey

O pré-Carnaval já está mais do que garantido: Jau está só esperando a chegada do fim do mês de fevereiro para continuar sua tradição com O Bloquinho, em Salvador. Na quarta-feira (26) que antecede os festejos momescos, o cantor leva os foliões para desfilar em um cortejo com charanga, muita música e animação pelas ruas da capital baiana.

Neste ano, o bloco sai da Barra em direção a Ondina, até a Arena de Shows, onde uma grande festa receberá os convidados. O grupo Os Marchistas, projeto de Tenison Del Rey, Thathi e Marcelo Quintanilha que propõe o resgate e a reinvenção do Carnaval, vai abrir as apresentações, seguido pelo cantor.

No domingo (9), Jau realizará mais um ensaio no espaço de eventos do Hotel Pestana, com show de abertura da banda Psirico, que vai animar a noite com seu pagode.

