Iza anuncia fim do relacionamento com Yuri Lima

Nesta quarta-feira (10), Iza revelou que terminou o relacionamento com Yuri Lima. A cantora, que está grávida de sua primeira filha com o jogador de futebol, deu detalhes do acontecido em um vídeo publicado em suas redes sociais.

“Ele me traiu, não acredito que tô falando isso, mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela antes de ficar comigo, mantinha conversas, nunca parou de conversar com ela e vocês vão conhecer ela, porque ela quer muito ser conhecida, mantinha conversas com ela em altos níveis, e para mim isso já é uma quebra de confiança muito grande. O próprio Yuri deve tá recebendo essa notícia agora de surpresa”, revelou.

Iza ainda pediu desculpas aos pais de Yuri por expor o acontecido, mas que não havia como esconder. O ex-casal estava junto há pouco mais de um ano, e a gestação foi anunciada em abril.