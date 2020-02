Ivete Sangalo precisa ter fôlego de gata

Ivete Sangalo reinará por cinco dias seguidos no Carnaval baiano

Foto: Renato Frasnelli

Revelando novo ídolo

Ao lado de estrelas como a Fergie, do Black Eyed Peas, Ivete será jurada no concurso musical Avon Voices. A baiana ajudará a escolher novos cantores do mundo todo. As inscrições terminam em 13 de fevereiro e, para participar, basta registrar- se no www.avonvoices.com e postar um vídeo com uma performance – sem acompanhamento musical – de uma das músicas listadas no site. O campeão gravará um CD!

Bala e cerveja

Rainha da publicidade, na última semana Ivete gravou comerciais para a cerveja Nova Schin, campanha feita ao lado de Deborah Secco, Bruno Gagliasso e Cleo Pires. Outra novidade: as balas Beijo da Ivete, da Cory. Os sabores? Morango em Chamas e Arrepio de Eucalipto.



Ivete posta no Twitter imagens dos bastidores de um ensaio fotográfico; neste mês, ela surgiu com luzes

Foto: Reprodução/ Rafael França-Rede Globo

Sem tempo para beleza?

Ivete faz questão, sim, de estar cada vez mais linda! No começo do mês, exibiu cabelos mais claros durante um show no Guarujá (SP). A técnica utilizada? Luzes! Para mostrar melhor a nova cabeleira, ela posou para a capa da revista NOVA, prevista para março.

Participação especial

Convidada especial do novo DVD de Luan Santana gravado no final de 2010, arrasou ao dividir a canção Química do Amor com o sertanejo. A música já é hit no Youtube antes mesmo do lançamento do CD, em abril. A cantora também está no clipe de Símbolo do Coração, nova música da banda Araketu.

Dias de Carnaval

A estrela reinará por cinco dias seguidos no Carnaval baiano. Ela será estrela dos blocos Salvador, Cerveja & Cia e Coruja, nos circuitos Barra/Ondina e Campo Grande.