Ivete Sangalo: “Insegurança é uma palavra que não me acompanha, é sempre ‘estou linda'”

Esbanjando confiança e simpatia, Ivete Sangalo participou, na tarde desta terça-feira (11) em São Paulo, do lançamento da coleção “Louros Poderosos” da Koleston, marca da qual é garota-propaganda.

As mulheres costumam transformar o visual para simbolizar um momento especial: uma nova etapa na carreira, o término de um relacionamento, a conquista de um sonho. Como você vê essa relação com o cabelo?

Eu acho que isso está mudando. Antes, a gente costumava relacionar as transformações de cabelo ao desejo de superar coisas. Hoje, acho que a mulher, especialmente a brasileira, não espera as coisas acontecerem para mudar o visual. Hoje, a mulher se transforma para viver feliz dentro do contexto que ela própria escolheu, ela se transforma porque se ama e é poderosa. A mulher de hoje não se deixa cair – até porque ela não tem tempo para isso.

O que as mulheres podem fazer para se sentirem poderosas sempre?

A força está dentro de cada uma de nós. Se a gente atribui a responsabilidade dos nossos fracassos aos outros, a gente fracassa duplamente. Só você pode se levantar da cama, ninguém pode puxar você; os seus sonhos são só seus, não dos outros – você pode até contemplar outras pessoas dentro do seu sonho, mas ele será sempre só seu. As mulheres costumam dizer: “Ah, eu começo a dieta na segunda-feira”. Menina, você não vai começar na segunda-feira. Se você quiser de verdade, tem que começar agora, não dá para esperar o dia perfeito chegar. Eu acredito muito nisso e trago esse pensamento para minha vida. Tento focar nas coisas boas e é delas que vem a minha força.

Você viaja muito e está sempre acompanhada por uma equipe enorme. Mas como é quando você precisa se virar sozinha, em termos de beleza?

Eu pergunto bastante, então acabo aprendendo muito com meus cabeleireiros e maquiadores. Insegurança é uma palavra que não me acompanha, sou uma mulher muito objetiva, então é sempre assim: “estou linda”. Coloco óculos bem grandes para disfarçar a cara lavada, me viro no babyliss, solto o cabelo e aposto em vários acessórios.