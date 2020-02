Ivete Sangalo fala sobre dueto com Claudia Leitte no Carnaval: “Tudo é possível”

Ivete animou a quinta-feira no Festival de Verão

Foto: Adenilson Nunes

Na quinta 30, Ivete Sangalo mostrou no Festival de Verão um pouco do que os fãs podem esperar para o Carnaval da cantora. Sempre irreverente e cheia de brincadeiras, ela apresentou o baile do Preto e Branco, em referência às antigas comemorações carnavalescas.

Única cantora a participar de todas as 16 edições do Festival, Ivete cantou em ritmo de axé, arrocha, reggae e pagode, dançou muito e animou o público. No palco, Veveta ainda convidou Mari Antunes, vocalista Babado Novo, para cantar com ela. “Porque Mari está começando a carreira e vejo nela o espelho do meu começo. Esse palco do festival, com uma multidão nos assistindo, é muito importante pra gente”, justificou Ivete.

Ela, que acaba de gravar uma música em parceria com Claudia Leitte, afirmou ser possível o encontro das duas em um dueto no Carnaval deste ano em Salvador. A canção, composta por Alexandre Peixe, chamada Deusas do Amor, será usada na ação promocional de uma marca.

“A música é ótima, mas até onde eu sei não tem nada disso aí estabelecido não, mas tudo é possível. Essa possibilidade de cantar junto no Carnaval existe com todos os artistas, é só haver a disponibilidade de tempo”, disse. Ivete revelou que após o Carnaval de Salvador segue para shows em Nova York e Angola.

O Festival de Verão Salvador iniciou na quarta 29 e segue até sábado, 01. Na quinta, o palco principal, além do show de Ivete, recebeu Paralamas do Sucesso, Asa de Águia, Jorge e Mateus, SPC. Já na sexta 31, o Festival recebe como atrações principais Maria Gadú, Claudia Leitte, Timbalada, The Wailers e Harmonia do Samba.

