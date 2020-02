Ivete Sangalo fala sobre boa forma, carreira e filho

“Não é porque estava gordinha que não tinha saúde”, afirma Ivete Sangalo

A legging dos fãs

“Com filho para cuidar e dormindo pouco, não tinha tempo para me arrumar. O guarda-roupa estava lotado, mas usava a mesma legging porque estava gordinha. Um dia, meus fãs disseram: ‘Tira essa legging!’ [risos]. Dei a peça para eles, que a cortaram e dividiram os pedaços.”

Saída para o alto

“Queria encerrar o show no Madison Square Garden [em Nova York, EUA] saindo do palco pelo alto. Fizemos uma coisa lúdica e saí pendurada em balões. No ensaio, me disseram que seria presa a um gancho para subir. Ao ver a altura, quis desistir. O Alexandre [Lins, produtor do DVD], disse: ‘Você sobe ou mando matar você!’. Então, no ensaio, por quatro horas, subi de meio em meio metro. Após o show, meus sobrinhos perguntaram como fiz para voltar do balão.”

Pandeiro?

“Fiz um show em Natal (RN) [dois meses após dar a luz]. Quando vi as fotos, falei: ‘Quem é essa pessoa?’. Eu parecia um abajur! A equipe disse que errou no figurino. Que nada! A Gisele Bündchen ficaria linda com aquela roupa! Não tenho problema com peso. Em 20 anos esse corpo não será o mesmo. Não vou virar pandeiro, né? Mas a minha alma melhora a cada dia. Não é porque estava gordinha que não tinha saúde.”

Corpete reforçado

“Algumas mulheres emagrecem logo após o parto – eu não pertenço a esse grupo! [risos]. Para mim, abrir mão da companhia do filho em função do corpo é um problema psicológico. Emagrecer demora, e malhar fadigada só para corresponder a um padrão ao qual não me encaixo é muito ruim. Preferi assumir meu peso. Não sei quantos quilos perdi, mas foi coisa grande. Meu corpete passou por maus bocados [risos].”

No trio com Shakira

“Há muito tempo, eu e Shakira pensamos em trabalhar juntas. Convidei-a para o show do Madison, mas ela não podia. Aí, falou que viria para cá no Carnaval – e, não sei como, isso vazou. Acho que ela comentou em uma entrevista na África do Sul que se encontraria comigo no Brasil. Ela é incrível!”

Fofuras de Marcelo

“Quando Marcelo [filho de Ivete, de 1 ano] quiser sair com os amigos, direi: ‘Vamos ver o DVD da mamãe?’. Outro dia, assistimos à minha participação na Hebe. Ele parou e olhou para a TV. Em seguida, virou para mim e riu. Deve ter pensando: ‘Duas!’. Outro dia, no shopping com o Daniel [marido dela], ele viu uma foto minha, correu e bateu as mãos na imagem e gritou: ‘Mãmã!'”.