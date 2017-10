A cantora Ivete Sangalo ficou muito emocionada ao participar do programa Caldeirão do Huck neste sábado. Luciano, apresentador e ex-namorado da cantora surpreendeu a baiana quando anunciou que ela estava ali para participar do quadro Visitando o Passado. Ivete pôde entrar em uma cópia do apartamento em que viveu na infância. Antes mesmo de abrir a porta, ela já não conseguia segurar as lágrimas.

Antes disso, Ivete participou de “Essa Música é Minha”, surpreendendo uma fã e revelou que é fã de “Quem quer ser um milionário?”: “Fico muito nervosa”! Com a barriguinha da gravidez de gêmeas aparecendo sob o vestido preto e sandálias de salto brancas, ela também cantou sucessos recentes.

O quadro “Visitando o Passsado” contou com depoimentos dos familiares, como a irmã Cynthia, e até de famosos como a cantora Maria Bethânia. O apartamento continha detalhes tais como um vaso de cerâmica e quadros na parede.

Assista ao vídeo completo aqui.