Deus está presente fortemente na minha vida. Só quero dizer a ele: obrigada por esssas bençãos . A minha Felicidade não cabe dentro de mim. @danielcady ❤️ nosso sonho está só começando 🌸🌸 . A todos , o meu carinho por tantas demonstrações de amor e desejos de boa sorte. Cada oração de vcs chegou , e nossas meninas são muito maravilhosas! ❤️🍼🙏🏻

A post shared by Veveta (@ivetesangalo) on Feb 11, 2018 at 2:59am PST