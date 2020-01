Isis Valverde, protagonista de Boogie Oogie: ‘Não emagreci, apenas envelheci e meu corpo mudou’

Isis na festa de lançamento de Boogie Oogie

Foto: George Magaraia

Depois de se recuperar do acidente que sofreu em janeiro deste ano, Isis Valverde voltou com tudo para as novelas. A atriz, que estava com um vestido preto nada básico – com corte assimétrico e transparência -, chegou arrasando na festa de lançamento de Boogie Oogie, neste sábado (2).

Sob a direção de Ricardo Waddington, Isis viverá Sandra: uma menina de estilo hippie, que passará por momentos de felicidade e tristeza na novela. Logo no início da trama, seu futuro marido, Alex (Fernando Belo), sofre um acidente de avião bem no dia de seu casamento. Ela ainda se envolverá com o piloto Rafael (Marco Pigossi), que terá que disputar com Vitória (Bianca Bin).

“O desafio dessa personagem foi mesclar comédia e drama. Ela é divertida e engraçada mas tem um drama muito forte na vida dela. Tem esse sonho de casar e ser feliz, mas a vida vai e dá um tapa na cara dela”, refletiu Isis sobre seu novo trabalho. E ela já entrou no clima dos anos 70. Isis baixou músicas da época, inclusive de Tim Maia. “Ela é uma personagem muito solar, pra cima, jovem, que tem essa vontade de mudar o mundo”, contou.

Além de estar de volta às telinhas, Isis chamou atenção por sua magreza. “Não acho que emagreci muito de um tempo para cá. Apenas envelheci. Comecei muito nova e era mais redondinha, agora o meu corpo mudou”, concluiu.

Boogie Oogie estreará na segunda-feira, 04, com autoria de Rui Vilhena. O elenco ainda conta com Fabiula Nascimento, Junno Andrade e Marco Ricca.

Leia também: todas as emoções da festa de Boogie Oogie