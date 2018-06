Casamento da Isis Valverde: os detalhes do look de noiva da atriz

A atriz Isis Valverde disse “sim” ao empresário André Resende na tarde do último domingo (10) no Rio de Janeiro. Para a ocasião, ela elegeu um look romântico e bucólico, perfeito para uma cerimônia no fim da tarde.

Vestido de noiva da atriz Isis Valverde

O vestido de noiva de Isis Valverde era um “tubinho” justo ao corpo, com bordados florais feitos à mão, decote levemente arrendondado e alças finas. Na cintura, uma cauda volumosa era acoplada ao modelo, criando um lindo movimento conforme o caminhar da noiva. Além disso, ela também optou por um véu importante, que cobria o rosto antes da cerimônia.

O modelo foi assinado pela estilista brasileira Helô Rocha, diretora criativa da marca Le Lis Blanc e levou três meses para ser confeccionado.

Ainda de ontem 💑❤👰💒#osimdeisiseandre A post shared by foreverisisvalverde (@foreverisisvalverde) on Jun 11, 2018 at 8:00am PDT

Maquiagem de Isis Valverde no casamento

Para maquiagem, Isis optou por naturalidade e assim seguiu o beauty artist Ton Reis. O visual era fresco, com a pele levemente coberta e ilumind, bochechas coradas e lábios rosados. O efeito foi alcançado com a base Foundation Nude Air, da Dior, e o batom Liptensity, cor King Salmon, da M.A.C.