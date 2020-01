View this post on Instagram

Meu pequeno grande menino! Me tornar sua, foi o maior presente que Deus podia me dar! Um anjo em forma de sorriso! Me tornar mãe me fez melhor, mais forte, me fez desbravar mais fundo os meus sentimentos. Troquei minhas crenças, descabelei minhas certezas e enfim desci do meu salto para que meus pés pudessem tocar o chão e rever o todo que já não cabia mais. Amadureci de dentro pra fora, como a rosa que desabrocha aos poucos, sentindo cada pétala dolorosamente se descolar do caule. Agradeço a Deus por ter me dado a dádiva de gerar vida em meu ventre e com esta vida, aprender a viver a minha de uma forma mais intensa e verdadeira. Obrigada filho, obrigada Deus, obrigada natureza! Amém