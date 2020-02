Isis Valverde: “A Suelen é uma sobrevivente de seu mundo”

Isis Valverde vive a sensual Suelen em “Avenida Brasil”

Foto: Reprodução/ Revista Contigo!

Dá até raiva do jeito que Suelen, vivida por Isis Valverde em Avenida Brasil, lida com as pessoas. Ela tratava até os clientes da loja onde trabalhava de modo grosseiro, imagine os próprios colegas! Mas será que ela é essa vilã que parece ou a novela vai mostrar que, por trás de uma periguete gananciosa, existe uma boa pessoa? “O mundo é um pouco machista. A Suelen tem um lado bem divertido, sim”, defende a atriz.

A Suelen é uma simples aproveitadora?

Não acho que toda mulher considerada periguete seja de fato assim. A Suelen está vivendo a vida, curte muito, usa a roupa que quer, põe a barriga de fora. O mundo ainda é um pouco machista. E ela tem uma libido acima do normal, toma atitudes que podem desagradar um pouco os homens. Mas ela tem um lado divertido.

O que você tem de parecido com ela?

É uma personagem forte, uma sobrevivente dentro do mundo em que vive. Nesse ponto, pareço um pouco com ela, também saí da casa dos meus pais para trabalhar, tive essa força para viver.

Como conseguiu esse corpão?

Estou sofrendo muito com a malhação pesada, nunca tinha feito musculação antes na vida. Mas estou sentindo a diferença, com mais músculos, mais durinha. Para emagrecer não mudei muito. Me policio, faço a minha própria dieta. E eu jamais comeria só meia fatia de queijo no café da manhã, nem pensar.

E a dança?

Sempre fiz balé clássico, e faço até hoje. Quem faz balé clássico aprende a dançar qualquer ritmo. Estou fazendo aulas de charme e hip hop e adorando trabalhar esse lado mais sensual em uma novela.

Você está se sentindo sensual no papel?

A sensualidade está em toda mulher, mas é preciso saber trabalhar isso. Saber medir até que ponto não fica demais. Ainda não me acostumei totalmente, mas estou me esforçando.