Isa TKM: Isa é obrigada a deixar a banda

Isa perderá seus dois amores:

Alex e a banda

Foto: Divulgação

A bruxinha Cristina (Milena Torres) tanto faz que Isa (María Gabriela de Faría) perde seus dois amores: Alex (Reinaldo “Peche” Zavarce) e a banda. Isso porque, certo dia, o gatinho decide que não voltará ao grupo musical e diz à garota que não a ama mais. Claro que tal declaração é feita apenas da boca para fora, mas a loirinha mau-caráter ouve e avisa a todos que cantará ao lado do estudante.

Quando a notícia cai no ouvido de Isa, ela fica inconsolável. A bela, porém, mal tem tempo de lamentar o fato de o ex ter se aliado à sua rival e leva um novo golpe. Ela é obrigada a deixar a banda por estar com um rendimento péssimo na escola.

Além disso, durante uma aula de educação física, a menina acerta uma bolada fortíssima em Cristina, fazendo com que a malvadinha vá parar na enfermaria.

Diante de tais acontecimentos, os pais da jovem são chamados pela diretora do colégio e eles tomam uma decisão: Isa sairá do grupo a qualquer custo.

Enquanto isso, Marina (Sabrina Seara) sofre por não conseguir se acertar com Cristóvão (Donny Murati): eles brigam novamente e ela volta para a casa da família. Depois, o homem chama a amada para conversar definitivamente sobre a relação dos dois. Eles se desentendem novamente, decidem se separar e Cristóvão viaja para a Europa a fim de terminar os estudos.