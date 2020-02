Íris Abravanel apresenta nova versão de Chiquititas

Elenco de Chiquitias reunido durante coletiva de imprensa no SBT

Foto: Francisco Cepeda/AgNews

Com estreia marcada para o dia 15 de julho, Chiquititas promete ser um sucesso de publico e audiência. Mas a autora da nova versão, Íris Abravanel, diz não se preocupar com os números da novela infanto-juvenil. “Procuro não pensar em números. Penso em fazer o melhor, audiência é consequência”, disse Iris durante a coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (2) em um dos estúdios do SBT, em São Paulo.

A maior revelação da autora sobre a trama foi que sua filha, a apresentadora Patrícia Abravanel, terá um papel especial. “A Patrícia fez uma imposição para eu criar um papel para ela e estou criando. O Boury que vai sofrer com ela”, brincou Íris.

Sobre a novela, Íris e o diretor geral, Reynaldo Boury, disseram que a ideia continua sendo a mesma da de “Carrossel”. “A ideia é unir a família brasileira. É uma novela feita para os pais consigam assistir junto com os filhos”, afirmou Boury.

Chiquititas estreia com 80 capítulos escritos e 40 gravados. A trama deverá chegar a marca de 300 episódios, que devem durar até agosto de 2014, mas segundo a autora, a novela poderá ser esticada até outubro.

Ao contrario da primeira versão, que contou com cinco fases, Chiquititas terá apenas uma fase, que de acordo com Íris contará com início, meio e fim. Além disso, estão sendo gravados clipes com as músicas já conhecidas da trama e outras novas, que farão parte dos conflitos apresentados pela autora.

Conheça quem é quem no novo elenco de Chiquititas

Profissão autora

Íris contou ainda durante a coletiva de imprensa como começou a escrever novelas: “Aconteceu por um acaso em uma conversa informal com o meu marido (Silvio Santos), que estava com dificuldade de trazer autores pro SBT, ai eu falei ‘E se eu escrevesse uma novela?’”.

De lá pra cá Iris já escreveu cinco novelas: Revelação (2008), Vende-se um Véu de Noiva (2009), Corações Feridos (2012), Carrossel (2012) e agora Chiquititas.

A autora, que já foi cronista da revista Contigo!, contou ainda que sempre gostou de escrever e que agora aperfeiçoa o dom nos folhetins. “Eu sempre gostei de escrever. Escrever é um dom e na novela eu pude desenvolver melhor esse dom”.

Atualmente, Íris e Tiago Santiago (de Amor e Revolução), são os únicos autores do SBT, mas para Íris isso é uma grande satisfação: “É uma responsabilidade enorme, mas uma satisfação muito grande”.