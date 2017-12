Gordofobia é você ser humilhado durante toda a sua vida, incentivado a ter uma relação péssima com seu corpo e quando essa situação se torna insustentável, a solução que te dão é arrancar um pedaço do estômago e viver o resto da vida com uma condição imposta. #GordofobiaNãoÉPiada

— Bernardo Fala (@falabernardo) December 26, 2017