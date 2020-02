Inspire-se no jeito natural das famosas na frente das câmeras

De tanto serem fotografadas e filmadas, as celebridades costumam ficar super à vontade diante das câmeras. Nos vídeos reunidos nessa página – todos eles gravados nos bastidores dos ensaios de capa da revista GLOSS – as famosas dão um show. Agora é só dar play, inspirar-se E treinar seus próprios truques na frente do espelho. Ou das câmeras, claro.

Sabrina Sato e Adriana Birolli mostram como bater cabelo de um jeito sexy

Ana Hickmann prova que com a jogada de corpo certa dá para ser sensual até mesmo usando pantufas

Débora Falabella demonstra como exalar charme na hora de retirar a maquiagem

Carolina Dieckmann dá uma aula de como sorrir com os olhos

Fernanda Lima ensina que alegria e beleza têm tudo a ver